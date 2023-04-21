Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel