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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Recep Tayyip Erdoğan Genel Haberler

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