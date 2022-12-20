Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı asgari ücreti ne zaman açıklayacak son dakika Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması hakkında detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı. Peki, 2023 yılı asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı asgari ücreti ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması hakkında detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı. Peki, 2023 yılı asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı. 2023 yılı yeni asgari ücreti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI SONUCU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı.

"9 BİN TL'NİN ALTINDAKİ RAKAMA MASADA OLMAYIZ"

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

BAKAN BİLGİN "SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

BU SENE İKİ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.