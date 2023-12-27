Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, saat kaçta yapacak? 2024 asgari ücret ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, saat kaçta yapacağı gündemden düşmüyor. 2024 asgari ücret ne kadar olacağı ve asgari ücret maaşı kaç TL olacak merak ediliyor. Asgari ücret zam görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, saat kaçta yapacak? 2024 asgari ücret ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPACAK?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı görüşmeye davet etti.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.