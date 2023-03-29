Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu. Son zamanlarda vatandaşların gündeminde yer alan asgari ücret hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne? Son dakika! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam ne zaman yapılacak? araması yapıldı.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Bilgin enflasyon rakamlarını işaret etti

Son günlerde vatandaşların gündeminde yer alan asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi daha verdi. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne? Son dakika! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam ne zaman yapılacak? soruları ile aratıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE?

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi daha verdi. Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN ART ARDA MÜJDELER

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili bir başka müjdeli haberi daha vereceğini duyurdu.

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK"

Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.