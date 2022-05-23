Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok"

"Rusya ile siyasi ve insani ilişkilerimizi sürdürerek, bölgede önce ateşkesin sağlanması ardından kalıcı bir ateşkesin sağlanması hususunda en samimi yaklaşımları biz sergiledik"

-"Bu ülkelerin terör örgütlerine fiili ve siyasi destek vermekle, Türkiye'den NATO üyeliğine evet demesini beklemek arasında bir tercih yapmaları ve bunun da somut emarelerini ortaya koymaları gerektiğini söyledik"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.

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