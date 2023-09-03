Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yıtedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yıtedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneye geldi. Çifti ziyaret eden Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel