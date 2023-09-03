Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yıtedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.