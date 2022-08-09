Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan incelediMersin'de Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceleyen Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali ile ilgili brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi
Mersin'de Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceleyen Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali ile ilgili brifing aldı.
İhlas Haber Ajansı / Genel