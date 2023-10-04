Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AK Parti grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısına neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı neden iptal edildi, sebebi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısına neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı neden iptal edildi, sebebi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısına neden katılmadı? Sorusu, AK Parti Grup Toplantısının iptal edilmesi nedeniyle gündeme geldi ve birçok kişi tarafından merak edildi. Erdoğan'ın dün katıldığı etkinlikte yaptığı konuşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bazı yorumlar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısına neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı neden iptal edildi, sebebi ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve görüşme kararı alınmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan bugün, grup toplantısının ardından İspanya'ya gidecekti. Ancak Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiği ve bu nedenle programlarının iptal edildiği öğrenildi.

KRİTİK ZİRVEDE KARABAĞ ELE ALINACAK

Erdoğan, Dağlık Karabağ krizinin ele alınacağı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacaktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.