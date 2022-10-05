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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı! (CANLI YAYIN) Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması canlı izle! Erdoğan canlı yayın!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı! (CANLI YAYIN) Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması canlı izle! Erdoğan canlı yayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" diye davet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içeriği belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hak ve özgürlükler'le ilgili yeni bir anayasa paketinin çalışmalarının detaylarını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı izlemek isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması canlı izle! RTE canlı izle! Erdoğan canlı yayın! Erdoğan konuşması canlı yayın araştırması yapılıyor.

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Cumhurbaşkanı konuşması canlı izle! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" diye davet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içeriği belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hak ve özgürlükler'le ilgili yeni bir anayasa paketinin çalışmalarının detaylarını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı izlemek isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması canlı izle! RTE canlı izle! Erdoğan canlı yayın! Erdoğan konuşması canlı yayın araştırması yapılıyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı AK Parti grup toplantısını canlı izlemek için CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMASI CANLI YAYIN 'a tıklayınız.

AK Parti grup toplantısı bugün saat 12.00'de başlayacak.

T24'in haberine göre CHP'nin, başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünkü grup toplantısında 'hak ve özgürlükler'le ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının sürdüğünü açıklayacağı belirtildi. Kaynaklar, anayasa paketinin yanı sıra bu başlıklarla ilgili yasa çalışmalarının da sürdürüldüğünü, bunlarla ilgili açıklama yapacak Erdoğan'ın, diğer partilerden de destek isteyeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü ile ilgili açıklamalarının hemen ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" demişti.

Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında, hak ve özgürlüklerle ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının sürdüğünü söyleyeceği belirtildi.

Kaynaklar, pakette Alevi ve Kürtler'le ilgili düzenlemelerin de yer alacağını, başörtüsü konusunda ise ayrıca bir düzenlemeye gerek olmadığı için bu konuda sadece temel hak ve özgürlük alanlarını güçlendirici adımlara yer verileceğini ifade etti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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