Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" -"Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz"ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz"

-"Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Genel

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