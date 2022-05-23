Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz"
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" -"Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz"ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz"
-"Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz"
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.
İhlas Haber Ajansı / Genel