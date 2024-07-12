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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan'ın Washington ziyaretinin nedeni ve detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Washington'a gitmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'dan, özel uçak "TUR" ile ayrıldı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü ? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'DEN DÖNDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'dan, özel uçak "TUR" ile ayrıldı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Washington'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN WASHINGTON'A NEDEN GİTTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Washington Hükümet Türkiye Nato Gündem Politika Dünya Haberler

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