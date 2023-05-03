Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da coşkulu karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da coşkulu karşılama, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenin için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da coşkulu karşılama
, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenin için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan coşkuyla karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel