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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da coşkulu karşılama

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da coşkulu karşılama, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenin için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da coşkulu karşılama

, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenin için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan coşkuyla karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Trabzon Genel Haberler

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