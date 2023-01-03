Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'da dondurma veren kadın kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında bir takım temaslar doğrultusunda Rusya'ya gitmişti. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, İdlib'deki çatışmalar ve ABD'yle yürütülen güvenli bölge pazarlığını konuşmuştu. Rusya ziyaretinde gündem olan konu ise merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma veren kadın kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Moskova'ya yaptığı ziyaret renkli anlara sahne olmuştu. Söz konusu ziyarette Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlayarak jest yapmıştı. Ziyaretten 4 yıl sonra ise dondurmayı satan kadının kimliği belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma veren kadın kim?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DONDURMA VEREN KADIN KİM?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Moskova'ya yaptığı ziyaret renkli anlara sahne olmuştu. Söz konusu ziyarette Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlayarak jest yapmıştı. Ziyaretten 4 yıl sonra ise dondurmayı satan kadının kimliği belli oldu. Kadının sıradan bir dondurmacı olmadığı aksine Vladimir Putin'in katıldığı neredeyse her etkinlikle yer alan bir aktrist olduğu belirlendi. Görüşmeler sırasında yaşanan renkli bir an ise o yıllarda gündem olmuştu. Söz konusu olayda Vladimir Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı. Para ödeme kısmına gelindiğinde ise Putin, "misafirimizsiniz" diyerek hesabı kendi ödemişti.

Aradan geçen 4 yıl sonucunda Erdoğan'a dondurmayı uzatan sarı saçlı kadının dondurmacı olmadığı, Putin'in katıldığı diğer etkinliklerde de sürekli alanda yer alan bir aktrist olduğu ortaya çıktı. Genç kadının Putin'in "savaş kahramanlarıyla" birlikte kamera karşısına çıktığı konuşmada hemen arkasında olduğu, bir kilise ziyaretinde isebaşörtülü bir kadın olarak görüldüğü, kayıtlara geçti.

Öte yandan isminin Anna Sidorenko olduğu iddia edilen gizemli kadın hakkında Kremlin'den herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.