Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek?
Gündem Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek merak ediliyor. YSK, cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek gündeme geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek?
YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek? Detaylar haberimizdedir…
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE ZAMAN MAZBATA VERİLECEK, KİM VERECEK
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a takdim edecek.