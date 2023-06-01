Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek merak ediliyor. YSK, cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek gündeme geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek?