Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek merak ediliyor. YSK, cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek gündeme geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek?

Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim' sözlerine HDP'den yanıtDemirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim" sözlerine HDP'den yanıt
Seçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattıSeçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman mazbata verilecek, kim verecek? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE ZAMAN MAZBATA VERİLECEK, KİM VERECEK

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a takdim edecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Seçim 2023 Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title