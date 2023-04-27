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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretiANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Büyük Birlik Partisi Recep Tayyip Erdoğan Genel Haberler

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