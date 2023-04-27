Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretiANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel