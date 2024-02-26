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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinden çıktığı sırada doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Vatandaşlar tarafından pastalı sürpriz yapılan Erdoğan, kutlamaları kabul etti ve bir süre vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları da doğum günü vesilesiyle pasta ikramına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları da doğum günü vesilesiyle doğum günü pasta ikramına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı da açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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