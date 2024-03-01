Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında vatandaşlardan sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunurken Cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camiye geldi. Vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında vatandaşlardan sevgi seli
ANTALYA - Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camiye geldi. Vatandaşların sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa da oyuncak ve harçlık verdi.
ADF için dün akşam Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Mecek Camii'ne geldi. Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından Cuma namazı için camiye giriş yaptı.