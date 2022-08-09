Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştüKONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü
KONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.
İhlas Haber Ajansı / Genel