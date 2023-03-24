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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır"

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır" "Hatay'da 238 bin konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"HATAY Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır"

" Hatay'da 238 bin konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"

HATAY Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan İskenderun Hatay Genel Haberler

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