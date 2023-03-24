Cumhurbaşkanı Erdoğan: "309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır" "Hatay'da 238 bin konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"HATAY Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır"

" Hatay'da 238 bin konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"

HATAY Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.