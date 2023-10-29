Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı nedir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılı, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajı nedir merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı 100. yıl mesajı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajı nedir? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI NEDİR?

Erdoğan mesajında şunları kaydetti; "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum."

"CUMHURİYET'İ BİZ BÖYLE KAZANDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.