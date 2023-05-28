Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tur oy oranı yüzde kaç ve 2023 seçimleri Erdoğan ne kadar oy aldı merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tur oy oranı yüzde kaç ve 2023 seçimleri Erdoğan ne kadar oy aldı gündeme geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tur oy oranı yüzde kaç? 2023 seçimleri Erdoğan ne kadar oy aldı?

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2. TUR OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla Üsküdar Kısıklı'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim, hatırlayın. Biz, öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse, bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.

2023 SEÇİMLERİ ERDOĞAN NE KADAR OY ALDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, son oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, şunları söyledi: "Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Erdoğan'ın 51,91, Kılıçdaroğlu'nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüştür. Erdoğan'ın yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu'nun 47,86 oy aldığı görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.