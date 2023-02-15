Cumhurbaşkanı deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Cumhurbaşkanı ve çevresi kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı oldu. Peki, Cumhurbaşkanı ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Cumhurbaşkanı kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

Nihat Hatipoğlu, depremzedeler için 200 Bin TL bağışta bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Cumhurbaşkanı ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Cumhurbaşkanı kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi depremzedeler için toplam 136 milyon 589 bin TL bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık." dedi.