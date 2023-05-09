Cumhurbaşkanı bugün nerede? 9 Mayıs 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bugün nerede, hangi şehirde, ilçede?

Ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede? Seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayı olarak halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün hangi şehirde, hangil ilçede? Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün nerede?

Cumhurbaşkanı bugün nerede, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. AA'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sayfasında yer alan bilgilere göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bugün nerede, hangi şehirde, ilçede?

CUMHURBAŞKANI BUGÜN NEREDE?

Günlük Program

Tarih : 09.05.2023

14:00 Aydın Mitingi (Atatürk Kent Meydanı)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.

17:00 Adana Mitingi (İstasyon Meydanı)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenimahalle ve Keçiören'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu, Düzce ve Sakarya'daki mitinglerde halka hitap edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Ümraniye'de sanayi yöneticileri ile kahvaltıya, Dudullu'da "Sanayi Buluşmaları" programına, İstanbul Silah Sanayi Fabrikası çalışanları ile öğle yemeğine katılacak, Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde toplantı yapacak, Ümraniye Atakent Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na iştirak edecek, halka seslenecek.

(İstanbul/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile kahvaltılı toplantıya katılacak, Korkuteli'de muhtarlar, STK'ler ve vatandaş ile buluşacak.

(Antalya) (09.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Mardin Eğitim Vakfı kahvaltısına katılacak, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğini ve Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneğini ziyaret edecek, Kazımkarabekir Mahalle Buluşması ile Armutlu Mahalle Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atapark'ta düzenlenecek mitingde konuşacak.

(Giresun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Otonomi esnafını ziyaret edecek, Yenimahalle'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ASRİAD Ekonomi Vizyon Konuşmaları" programı, AK Parti Küçükçekmece 3 Kademe ilçe teşkilat buluşması, Küçükçekmece sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile buluşmaya katılacak.

(İstanbul/10.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda basın açıklaması yapacak, Nazilli'de vatandaşlarla bir araya gelecek, Milas'ta esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Denizli/10.30/Aydın/13.45/Muğla/16.15)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir firma tarafından kurulan çadır kent ve konteyner kente ziyarette bulunacak, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle toplantı yapacak.

(Adıyaman/12.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Spor Ödülleri Töreni ile İnegöl ve Kestel Cumhur Buluşması etkinliklerine katılacak.

(Bursa/11.00/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, İşyeri Kura Çekimi etkinliğine katılacak, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu başkanları ile buluşacak, mahalle toplantısına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/12.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Köprübaşı mahalle muhtarları ile toplantıda buluşacak, ilçe merkezinde esnafla bir araya gelecek, AK Parti Sürmene İlçe Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışını yapacak, esnafı ve AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, mahalle muhtarları ve Memur-Sen temsilcileri ile toplantı yapacak, TMMOB üyeleri ile buluşmaya katılacak.

(Trabzon/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, valiliği ziyaret edecek, ticaret ve sanayi odasında sanayicilerle toplantı yapacak, Fırat Üniversitesinde gençlerle bir araya gelecek.

(Elazığ/10.00/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ticaret Bakanlığının Akyurt'taki Köpek Eğitim Merkezinde "Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası" düzenlenecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzQ & Bilişim Vadisi İş Birliği Protokolü İmza Töreni, WENERGY Expo 2023 açılışı, Gençlerle pizza etkinliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü ile "Türkiye'nin Gençlik Politikaları" konulu söyleşiye katılacak.

(İzmir/10.00/11.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesi başlayacak; Real Madrid ile Manchester City ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Madrid/22.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla beşinci ve son maçta karşılaşacak.

(Pire/21.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final etabında Halkbank ile Ziraat Bankkart üçüncü maça, Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet ikinci maça çıkacak.

(Ankara/17.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları 3'üncülük serisinin ikinci maçında, Nilüfer Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta 5'incilik etabı ilk maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Sarıyer Belediyespor da 7'ncilik serisi ilk maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/Bursa/Aydın/18.00) (Fotoğraflı)