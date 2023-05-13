14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı bugün nerede? Sorusu araştırılıyor. Peki, Cumhurbaşkanı bugün nerede? Cumhurbaşkanı bugün miting yapacak mı? Cumhurbaşkanı bugün nerede konuşma yapacak?

Cumhurbaşkanı bugün nerede? Sorusu, yapılacak olan seçimler nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılmakta. 4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, Cumhurbaşkanı bugün nerede? Cumhurbaşkanı bugün miting yapacak mı? Cumhurbaşkanı bugün nerede konuşma yapacak?

CUMHURBAŞKANI BUGÜN NEREDE?

Cumhurbaşkanının 13 Mayıs tarihinde nerede olacağı henüz vatandaşlar ile paylaşılmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı programına dair bir bilgi bulunmuyor.

Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.