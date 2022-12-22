Milyonlarca kişinin heyecanla beklemekte olduğu Cumhurbaşkanı Asgari ücret açıklaması gündemde yer alıyor. Asgari ücret hakkında detayları merak edenler 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması ise heyecanla bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Asgari ücret açıklaması SON DAKİKA! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması 22 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olması nedeniyle birçok kişi tarafından heyecanla Cumhurbaşkanı Asgari ücret açıklaması bekliyor. Gözler gerçekleştirilecek olan açıklamaya çevrildi. İşte Cumhurbaşkanı Asgari ücret açıklaması SON DAKİKA! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması!

CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SON DAKİKA

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili de konuştu. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

"9 BİN TL'NİN ALTINDAKİ RAKAMA MASADA OLMAYIZ"

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.