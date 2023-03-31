Cumhurbaşkanı seçiminde ismi kesinleşen 4 aday için itiraz süreci sona erdi. Yapılan değerlendirmede, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazlar reddedildi. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kimler? Cumhurbaşkanı aday listesinde kimler var? Aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Cumhurbaşkanı seçimi için süreç işlemeye devam ediyor. İsmi kesinleşen 4 aday için itiraz süresi sona erdi. YSK itirazları değerlendirmek için bir kez daha toplandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kimler? Cumhurbaşkanı aday listesinde kimler var? Aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduğunu açıkladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de de yayımlandı.

ADAYLAR BAĞIŞ TOPLAYABİLİYOR MU?

YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylarının bağış almasına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, adaylar bağış toplamak amacıyla döviz hesabı açtırabilecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELERDİR?

4-13 Mayıs tarihleri arasındaki propaganda serbestliği döneminde bazı seçim yasakları devreye girecek.

Buna göre, 10 günlük süreçte, kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler paylaşılamayacak.

Bakanlar ve milletvekilleri seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.

Bakanlar ve milletvekilleri ile aday olması halinde görevde bulunan Cumhurbaşkanı ile diğer adayların seçim propagandası gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

Bu dönemde açılış ve temel atma gibi törenlerin düzenlenmesi yasak olacak.