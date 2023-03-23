Cumhurbaşkanı adayları imza sayıları (GÜNCEL) YSK cumhurbaşkanı adayları imza sayıları kaç oldu, 100 bin imza oldu mu?

Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu, Fatih Erbakan kaç imza oldu, Sinan Oğan kaç imza oldu, Doğu Perinçek kaç İmza topladı merak ediliyor. Peki, YSK cumhurbaşkanı adayları imza sayıları nereden takip edilir, canlı takip var mı, kaç oldu, 100 bin imza oldu mu? İşte, güncel cumhurbaşkanı adayları imza sayıları!

Cumhurbaşkanı adayları imza sayıları! Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu, Fatih Erbakan kaç imza oldu, Sinan Oğan kaç imza oldu, Doğu Perinçek kaç İmza topladı merak ediliyor. Peki, YSK cumhurbaşkanı adayları imza sayıları nereden takip edilir, canlı takip var mı, kaç oldu, 100 bin imza oldu mu? İşte, güncel cumhurbaşkanı adayları imza sayıları haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İMZA SAYILARI

Saat 17.40 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinde son durum;

Muharrem İnce: 48.067

Fatih Erbakan: 44.115

Sinan Oğan: 24.567

Doğu Perinçek: 11.267

Son 25 dakikada imza artışları:

Muharrem İnce: 876

Fatih Erbakan: 759

Sinan Oğan: 230

Doğu Perinçek: 69

YSK CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY İMZA TAKİP NEREDEN, NASIL YAPILIR?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini YSK Başkanlığında anlık olarak takip edebilecekleri yeni bir bir uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK Başkanlığında, 14 Mayıs seçimlerinde seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini takipleri için oluşturulan salonda açıklamada bulundu.

Söz konusu adayların isimlerinin dün YSK tarafından ilan edildiğini anımsatan Yener, bu adayların 100 bin imza toplama sürecinin başladığını ve sürecin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi. Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullandı.

Yener, verilerin gün sonunda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. YSK'nin dün açıkladığı listeye göre Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları, kanunda aranan şartları taşıdıkları belirlendiğinden kabul edilmişti.

27 MART'A KADAR SÜRELERİ VAR

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.