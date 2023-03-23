Cumhurbaşkanı adayları imza sayıları (GÜNCEL) YSK cumhurbaşkanı adayları imza sayıları kaç oldu, 100 bin imza oldu mu?
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Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu, Fatih Erbakan kaç imza oldu, Sinan Oğan kaç imza oldu, Doğu Perinçek kaç İmza topladı merak ediliyor. Peki, YSK cumhurbaşkanı adayları imza sayıları nereden takip edilir, canlı takip var mı, kaç oldu, 100 bin imza oldu mu? İşte, güncel cumhurbaşkanı adayları imza sayıları!
Cumhurbaşkanı adayları imza sayıları! Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu, Fatih Erbakan kaç imza oldu, Sinan Oğan kaç imza oldu, Doğu Perinçek kaç İmza topladı merak ediliyor. Peki, YSK cumhurbaşkanı adayları imza sayıları nereden takip edilir, canlı takip var mı, kaç oldu, 100 bin imza oldu mu? İşte, güncel cumhurbaşkanı adayları imza sayıları haberimizde...
Saat 17.40 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinde son durum;
- Muharrem İnce: 48.067
- Fatih Erbakan: 44.115
- Sinan Oğan: 24.567
- Doğu Perinçek: 11.267
Son 25 dakikada imza artışları:
- Muharrem İnce: 876
- Fatih Erbakan: 759
- Sinan Oğan: 230
- Doğu Perinçek: 69
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini YSK Başkanlığında anlık olarak takip edebilecekleri yeni bir bir uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK Başkanlığında, 14 Mayıs seçimlerinde seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini takipleri için oluşturulan salonda açıklamada bulundu.
Söz konusu adayların isimlerinin dün YSK tarafından ilan edildiğini anımsatan Yener, bu adayların 100 bin imza toplama sürecinin başladığını ve sürecin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi. Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullandı.
Yener, verilerin gün sonunda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. YSK'nin dün açıkladığı listeye göre Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları, kanunda aranan şartları taşıdıkları belirlendiğinden kabul edilmişti.
Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.