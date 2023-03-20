14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi. Peki, Cumhurbaşkanı adayı olmak için kaç imza gerekli? Son gün ne zaman?

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi sona erdi. Yasal süre içinde Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, İrfan Uzun ve Halil Murat Ünver YSK'ya adaylık başvurusunda bulunan isimler oldu. Peki, Cumhurbaşkanı adayı olmak için kaç imza gerekli? Son gün ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İÇİN KAÇ İMZA GEREKLİ?

Bu kişilerden adaylık başvuru şartlarını sağlayanlar yarın YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.