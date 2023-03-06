Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Millet İttifakı adayı saat kaçta açıklanacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ziyaretinden sonra 6'lı Masa toplantısına katılma kararı aldı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantı için binaya giriş yapan Akşener, alandakiler tarafından alkışlandı. Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Millet İttifakı adayı saat kaçta açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akşener'in masaya rest çekmesinin ardından bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. İki başkan da yapıcı açıklamalarla genel merkezden ayrılırken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu Akşener'in yeni bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Zorlu, "Akşener, başkanlarımızın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na aktaracaktır. Müzakere süreci devam edecektir." dedi.

"TOPLANTIYA KATILMA KARARI ALDI"

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'in bugün saat 14.00'te yapılması planlanan ancak görüşmeler nedeniyle 16.00'ya ertelenen toplantıya katılacağı açıklandı. Zorlu, "Az önce yaptığımız açıklama; Sayın Genel Başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda, başından beri verdiği mücadelenin bir gereği bir öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın icracı, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda… Az önce Sayın Genel Başkanımız da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibarıyla Genel Başkanımız, birazdan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantı henüz sona ermedi.