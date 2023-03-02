6'lı masa Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplandı. 6'lı masa adayının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Altılı masa adayı açıklandı mı? İşte detaylar...

6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantı sonrasında aday bugün açıklanacak mı merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Altılı masa adayı açıklandı mı?Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısı bugün saat 14:00'te başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ALTILI MASA ADAYI AÇIKLADI MI?

Bugün gerçekleşecek toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı adayının kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.