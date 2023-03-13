Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce CHP ye geri dönecek mi?

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığıyla yüzde 30,67 oy alarak ikinci olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP listelerinden aday olacağı" iddialarına ilişkin bir süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Memleket Partisi dün doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalılarının oylarıyla Genel Başkan Muharrem İnce'yi partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı, Peki, Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce CHP ye geri dönecek mi? İşte merak edilenler...

Memleket Partisi dün doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalılarının oylarıyla Genel Başkan Muharrem İnce'yi partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlerken, bugün CHP'li Gürsel Erol'dan İnce'ye dikkat çeken bir çağrı geldi. Daha önce yadmış olduğu açıklamalar ile Millet ittifakına ve Cumhur ittifakına katılmayacağını açıklayan Muharrem İncenin CHP'li Gürsel Erol'un çağrısına ne cevap vereceği ise yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce CHP ye geri dönecek mi? Detaylar haberimizde...

MEMLEKET PARTİSİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHAREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye - Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren Muharrem İnce, lisans eğitimini Bursa - Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Muharrem İnce Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

Muharrem İnce 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. Muharrem İnce TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüz bini aşkın yorum aldı.

13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Ülkü İnce ile Evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu vardır. Muharrem İnce 2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" adlı bir kitap yazmıştır. 2018 Seçimlerinde partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş rakip Erdoğan ile girdiği seçim yarışını yüzde 30 oy oranı alarak seçimi kaybetmiştir.2020 başlattığı Memleket hareketi ile Türkiye'nin dört bir yanına ziyaretlerde bulunarak başlattığı Memleket hareketini Siyasi parti haline dönüştürüp Memleket Partisini kurmuştur.Muhare İnce partisi tarafından 12 Mart Pazar günü yapılan oylama ile partisinin 2023 Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmıştır.

MUHAREM İNCE CHP 'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Katıldığı televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" İfadelerine konuşmasında yer verdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İncenin konuya dair henüz resmi bir açıklaması olmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.