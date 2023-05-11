Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ne olur ve Muharrem İnce adaylıktan çekilebilir mi merak ediliyor. 2023 genel seçimlerinde Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanı adayı çekilebilir mi? Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ne olur?

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Cumhurbaşkanı adayı çekilebilir mi ve Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ne olur soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 seçimlerinde Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişti ancak son dakika gelişmesine göre Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğini açıkladı. Ardından, Cumhurbaşkanı adayı çekilebilir mi ve Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ne olur soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayı çekilebilir mi? Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ne olur? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇEKİLEBİLİR Mİ?

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter paylaşımda 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur?" sorusunu cevapladı.

Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda;

Oy pusulası değiştirilmez.

Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sözlerine başlayan Muharrem İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce şöyle devam etti: "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. 45 gün boyunca her gün başka bir iftira... Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli Gelecekli DEVAlı var. AK Parti var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Mutlaka o Mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset, montaj dekont yapsınlar, Memleket'e her evden bir oy istiyorum.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."