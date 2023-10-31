SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine kararlarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık görevi altında bugün Beştepe'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısını tamamladı. Peki, Cumhurbaşkanı açıkladı! KABİNE TOPLANTISI KARARLARI belli oldu! KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar? Emekliye 5000 TL ne zaman? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı açıkladı! KABİNE TOPLANTISI KARARLARI belli oldu! KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar? Emekliye 5000 TL ne zaman?

Kabine toplantısı sonrasında kameralar önüne geçen Erdoğan, bir halk konuşması yapmaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı açıkladı! KABİNE TOPLANTISI KARARLARI belli oldu! KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar? Emekliye 5000 TL ne zaman? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 31 EKİM 2023

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından basına yansıyan Kabine kararları...

Emeklilere bir sefere mahsus 5000 TL ödemesi önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek.

Yeni KYK Bursları belli oldu. Buna göre lisans öğrencileri 2000 TL, yüksek lisans öğrencileri 4000 TL, doktora öğrencileri 6000 TL alacak.

Yapımı devam eden deprem bölgesi konutlarının teslimi konusunda çalışmaların hızlanacağı aktarıldı.

YENİ KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni KYK Burs Programı duyuruldu. Bu kapsamda lisans öğrencilerine 2,000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4,000 TL ve doktora öğrencilerine 6,000 TL verilecek.

EMEKLİLERE 5000 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilere bir sefere mahsus 5000 TL ödemesi önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek.