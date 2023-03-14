Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı cephesinde son durum ne? Hangi ittifak, hangi partiyle temasta?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken her iki ittifakta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise Hangi ittifak, hangi partiyle temasta? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Hangi ittifak, hangi partiyle temasta? Gelecek Partisi ile Deva Partisi ittifak yapacak mı? Memleket Partisi Millet infakına katılacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi için geri sayım başladı. YSK 'nın seçim takvimini açıklamasıyla siyasi partilerin ittifak çalışmaları hız kazandı. Cumhur ittifakı ve Millet infakında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yurttaşlar ise Hangi ittifak, hangi partiyle temasta? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Hangi ittifak, hangi partiyle temasta? Gelecek Partisi ile Deva Partisi ittifak yapacak mı? Memleket Partisi Millet infakına katılacak mı? Detaylar haberimizde...

HANGİ İTİFAK HANGİ PARTİ İLE TEMASTA?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50 artı 1 koşulu nedeniyle, çok düşük oy oranına sahip siyasi partilerin desteği bile önem kazandığı için başta Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) olmak üzere siyasi partiler hem parlamentoda çoğunluğu sağlamak hem de cumhurbaşkanı adayını seçtirmek için ittifak ve seçim işbirliğini genişletme arayışında. Bu kapsamda Cumhur ittifakı Yeniden Refah Partisi ve Huda Par ile ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Edinilen biliye göre her iki parti ile anlaşıldığı ve önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede ittifakın detayları kamuoyu ile paylaşılacak.

MİLLET İTFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Millet İttifakı, Millet İttifakı'nda da artık cumhurbaşkanı adayı belirlendi. Artık gözlerse seçim listelerine çevrilmiş durumda. Peki, hangi partiler tam anlamıyla hangi partilerin listelerinden girecek? Bu da henüz tam anlamıyla net değil. Ve bu nedenle de dün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak içinde ittifak formülünü bir kez daha gündeme getirdi. Bu kapsamda da Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin aynı listelerle seçime girmeleri üzerinde bir formülü gündeme geldi. Partilerin ikil görüşmeleri devama ediyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini açıklaması ''Tüm partileri ziyaret etmem demokrasi gereğidir.'' demesiyle birlikte Memleket Partisi'ne de bir ziyarette bulunması bekleniyor.

Bu açıklamanın ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına merak konusu oldu. Henüz kesin bir dille kamuoyuna yansımış bir cevap olmasa da Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisinin Millet infakında seçime girmesi beklenmiyor. CHP yönetimi ile Memleket Partisi arası ittifak görüşmeleri devam ediyor.