Cumhur İttifakı partileri! Cumhur İttifakı'nda hangi partiler var? Cumhur İttifakı partileri hangileri?

Cumhur İttifakı partilerinin hangileri olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhur İttifakı, kısa adıyla CUMHUR, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. Daha sonrasında Büyük Birlik Partisi'de ittifaka katılmıştır Son olarak Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasıyla Cumhur İttifakı'nın son durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Cumhur İttifakı partileri araştırılıyor. Peki, Cumhur İttifakı kimler var? Cumhur İttifakı partileri neler? Detaylar haberimizde...

CUMHUR İTTİFAKI PARTİLERİ HANGİLERİ?

Adalet ve Kalkınma Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Büyük Birlik Partisi

Yeniden Refah Partisi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden girme kararı aldıklarını duyurdu.