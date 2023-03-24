Cumhur İttifakı partileri! Cumhur İttifakı kimler var? Cumhur İttifakı partileri neler?

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasının ardından Cumhur İttifakı'nda yer alan partiler merak konusu oldu. Cumhur İttifakı son durum araştırılmaya başlandı. Peki, Cumhur İttifakı kimler var? Cumhur İttifakı partileri neler? İşte detaylar...

Cumhur İttifakı, kısa adıyla CUMHUR, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. Daha sonrasında Büyük Birlik Partisi'de ittifaka katılmıştır Son olarak Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasıyla Cumhur İttifakı'nın son durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Cumhur İttifakı partileri araştırılıyor. Peki, Cumhur İttifakı kimler var? Cumhur İttifakı partileri neler? Detaylar haberimizde...

YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKINA KATILDI!

Ak Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak protokolüne imza atacak. Parti temsilcileri, ittifak protokolünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.

CUMHUR İTTİFAKI PARTİLERİ NELER?

Adalet ve Kalkınma Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Büyük Birlik Partisi

Yeniden Refah Partisi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden girme kararı aldıklarını duyurmuştur.