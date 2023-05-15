Oy sayımının başlamasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.27 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı kaç milletvekili çıkardı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Cumhur İttifakı kaç milletvekili çıkardı? Cumhur İttifakından kaç milletvekili meclise girdi! 2023 Milletvekili seçim sonuçları!

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Cumhur İttifakı kaç milletvekili çıkardı? Sorusu, sonuçlar nedeniyle araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar da büyük oranda netleşti. Peki, Cumhur İttifakı kaç milletvekili çıkardı? Cumhur İttifakından kaç milletvekili meclise girdi! 2023 Milletvekili seçim sonuçları!

CUMHUR İTTİFAKI KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Milletvekili Genel Seçiminde ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı.

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.27 oldu. Buna göre;

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.37,

Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.13,

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 10.52,

PARTİ PARTİ VEKİL SAYILARI

Partilerin ve ittifakların meclis koltukları için verdiği yarışta ise;

AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.

Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşıyor.

CHP ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı.

İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı. Böylece Millet İttifakı yüzde 35.13 ile TBMM'de 213 vekil ile temsil edilecek.

YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak. Diğer İttifaklar ise Meclis'e vekil sokamadı.

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