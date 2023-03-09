Cumhur ittifakı genişleyecek mi? Cumhur ittifakına hangi iki parti katılacak?

2023 Seçimleri için geri sayım sürekken partiler ittifaklarını genişletmek için bir dizi çalışma yürütüyor. Bir süredir Ankara kulislerde konuşulan Cumhur ittifakı genişleyecek mi? Sorusu yeniden gündeme geldi. Peki, Cumhur irtifakı genişleyecek mi? Cumhur ittifakına hangi iki parti katılacak? 2023 Genel seçimleri nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adayları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye 2023 Seçim sürecine resmen girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 Mart tarihi itibarıyla seçim tarihinin Resmi Gazete'de yayımlanacağını ve 14 Mayıs 2023'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını açıklamıştı. Siyasi partilerinde ittifaklarını genişletme yönünde çalışmaları hız kazandı. Bir süredir Ankara kulislerde konuşulan Cumhur ittifakı genişleyecek mi? Sorusu yenidengündeme geldi. Peki, Cumhur irtifakı genişleyecek mi? Cumhur ittifakına hangi iki parti katılacak? 2023 Genel seçimleri nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adayları kimler? Detaylar haberimizde...

CUMHUR İTİFAKINA HANGİ İKİ PARTİ KATILACAK?

İYİ Parti ve CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın "Altılı Masa" ile birleşerek altı partili bir ittifaka dönüşmesi Cumhur İttifakı'nı da harekete geçirdi. AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na iki parti daha katılmaya karar verdi. Edinilen bilgiye göre Anavatan Partisi ile Solun unutulmaz lideri Ecevit'in partisiDSP Cumhur ittifakına katılıyor. Partiler arası görüşmeler son aşamaya geldi kısa süre içerisinde iki partide Cumhur ittifakına katıldıklarını açıklamaları bekleniliyor.

2023 GENEL SEÇİMLERİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2023 Seçimlerde partilerin Cumhurbaşkanı adaylarda netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayları şu şekilde:

Mevcut cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi.

Millet itfasının Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu oldu. Kılıçtaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal Kılıçtaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini açıkladı.

CHP nin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerde aday gösterdiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince partisinin Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıkladı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan partisinin Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıkladı.