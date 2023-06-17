17-18 Haziran'da YKS sınavı gerçekleştiriliyor ve bu nedenle Cumartesi TYT mi AYT mi yapılacak? Şeklinde sınav oturumlarının detayları merak ediliyor. Peki, Cumartesi TYT mi AYT mi yapılacak? Cumartesi günü hangi YKS oturumu yapılacak TYT mi AYT mi? 17 Haziran Cumartesi sınav oturumu!

ÖSYM tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) takvimine odaklanmaktadır. Bu haberimizde, TYT ve AYT oturumlarının hangi günlerde gerçekleştirileceği konusunu ele aldık. Böylece vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmakta olan Cumartesi TYT mi AYT mi yapılacak? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Cumartesi TYT mi AYT mi yapılacak? Cumartesi günü hangi YKS oturumu yapılacak TYT mi AYT mi? 17 Haziran Cumartesi sınav oturumu!

CUMARTESİ TYT Mİ AYT Mİ YAPILACAK?

ÖSYM'nin tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. İlk oturum TYT sınavı olarak 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Bu bölümde toplamda 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. "Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak." Buna göre TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarıldı.