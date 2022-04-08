Cumartesi Sözleri 2022: Cumartesi mesajları ve Cumartesi günaydın mesajları, sözleri!

Cumartesi sözleri ve mesajları merak ediliyor. Haftanın günlerine özel sosyal medyada post olarak paylaşmalık veya arkadaşa, eşe, dosta, akrabaya göndermelik Cumartesi günleri sözleri ve mesajları araştırılmakta. Haberimizde cumartesi günleri özellikle instagram paylaşacağınız postların altına #cumartesi hashtaglerinin yanı sıra yazmalık cumartesi sözleri ve cumartesi mesajları yer almakta. İşte Cumartesi mesajları ve Cumartesi günaydın mesajları, sözleri!

CUMARTESİ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Görmek ve yaşamak için güzel bir cumartesi günü dilerim.

Rahatlayın ve geçen haftanın streslerin, atın. Bugün kalıcı anıların olduğu muhteşem bir gün olsun… Sevgi ile…

Mutlu hafta sonları! Seni mutlu eden her şeyin diliyorum.

Mutlu huzur dolu sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.

Bir hafta içi yoğunluğuyla başlar her güzel gün , gün güzel olunca umut da özel olur Umutlarınızın sevgiyle, barışa, huzura cevap bulacağı bir cumartesiye, selam olsun.

Bazı cumartesi günleri şehrin gürültüsünden uzaklara gitmek öyle bir arzu haliyle yapışır ki bana…

Mutlu gülümsemeler, huzur anları ve öne çıkacak hikayelerden oluşsun. Barışı, gözlerdeki parlaklığı ve kalbe sıcaklık getirirsin. Mutlu hafta sonları!

Pazartesi bir salı ile kol kola geçip gideceksin. Yine çarşamba, yine perşembe, işte cuma! Cumartesi… Hele bu ertesiler yok mu ertesiler? Bu ertesiler, o kendini bir şey sanan insanlara benzerler.

Kalk gidelim bu hafta sonu. Gezmemiz gereken şehirler var.

Yaşam bize güzel şeyleri ve en güzel yollarını saklı tutar. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.

Mutlu hafta sonları yaşamak için bir nedeni olan her şeyin üstesinden gelebilir.

Eski insanlar, eski binalarıyla gitmişler de, yerlerine cumartesi öğleden sonra eğlenmek isteyen, gürültücü, neşeli, meraklı bir kalabalık ve onların yeni apartmanları gelmişti.

Cumartesi, telaşlı bir dünyada huzur adasıdır. Herkese kucak dolusu sevgiler günaydın!

Bence cumartesi haftanın gülüdür.

Sen gülünce gün cumartesi olur. Bir kuş havalanır gökyüzünde.

Gülümseyin! Sevincimiz için bir cumartesi var.

Hafta sonları yağmur gibidir; uzaktan hoş gözükür ama yanına yaklaşmaya çalışınca kaybolur.

Seni sevmeme, beni sevmene engel olan şeyler, Hayatımızdan koparılıp alınmış cumartesiler

Cumartesi seni seviyorum Pazar, kıskanç olma, seni de seni seviyorum.

Cumartesi gününün bittiğini ve geçitten bile çıkmadığınızı fark ettiğiniz o trajik an.

Günaydın hafta sonu.

Mükemmel bir cumartesi nasıl yapılır: bir güneş ışığı, birkaç kaşık arkadaş, üç bardak aile, bir doz sevgi ve biraz zevk!

Güne nasıl başlarsan öyle devam eder. Güzel bir gün hayır duaları ile başlar.

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