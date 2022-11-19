Hafta sonu kargo beklemekte olan birçok vatandaş genellikle kargo teslim zamanını tahmin etmek amacıyla Cumartesi kargolar açık mı? Sorusunu araştırıyor. Birçok önemli teslimatın durumu nedeniyle Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor. Peki, Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı?

İnternet üzerinden alışveriş artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bu noktada siparişlerin gelmesini sağlayan kargo şirketleri büyük bir önem taşımakta. Kargolara gelen talep giderek artarken, en çok merak edilen konular kargoların çalışma saatleri ve kargoların hafta sonu çalışıp, çalışmadığı oldu. Konuya ilişkin en çok merak edilen konular arasında Cumartesi kargolar açık mı? Sorusu yer alıyor. Peki, Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı?

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo çalışma saatleri şirketlerin kendi çalışma saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Buna göre aşağıda yer alan kısımdan merak ettiğiniz kargo şirketlerinin hafta sonu çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo,

Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo,

Pazar günleri hizmet vermemektedir

MNG KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.

PTT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içleri 08.30 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 08.30 - 12.30'a kadar hizmet vermektedir.

Pazar günleri kapalıdır.