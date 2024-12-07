Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Aralık 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV: Holding (20.00)

Kanal D: Yalan (20.00)

Show TV: dizi yok

NOW TV: Yabani (20.00)

Star TV: Sahipsizler (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 ARALIK

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

14:30 Teşkilat

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi