Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Kör Nokta (20.00)

Kanal D: Yalan (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Yabani (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL

12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)

03:50 Teşkilat

NOW TV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL

16:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

04:15 Kötü Kan

06:00 Şahane Hayatım