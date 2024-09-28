Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
Cumartesi günü TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: Kör Nokta (20.00)
Kanal D: Yalan (20.00)
Show TV: Siyah Kalp (20.00)
NOW TV: Yabani (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL
12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)
03:50 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL
16:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:15 Kirli Sepeti
01:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
04:15 Kötü Kan
06:00 Şahane Hayatım