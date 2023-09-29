Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında açıklama yaparken sosyal medyada " Cumartesi günü okul olacak mı?" sorusu da gündem oldu. Peki, Cumartesi günü okul olacak mı 2023?

Son dönemde yayılan okullarda 4 gün okul 3 gün tatil iddiası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kesin bir dille reddedilirken, tatil detayı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bununla beraber Cumartesi günü okul olacak mı 2023, sorusu da gündem oldu.

CUMARTESİ GÜNÜ OKUL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında ''Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.'' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu.

Cumartesi günü okul olacak mı, şeklinde gündem olan konu hakkında ise henüz ise açıklama yapılmadı.

MEB 2023-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

• 1.dönem başlangıcı 11 Eylül 2023

• 13-17 Kasım 2023 birinci ara tatil

• 22 Ocak-2 Şubat yarıyıl (sömestr) tatili

• 5 Şubat 2024 İkinci dönem başlangıcı

• 8-12 Nisan ikinci ara tatil

• 14 Haziran 2024 Eğitim öğretim yılı kapanışı