Hafta sonunun gelmesi ile birlikte birçok işyeri, kurum ve kuruluş hafta sonu tatili nedeni ile kapalı olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar kuyumcuların açık olup olmadığını merak ederek internet üzerinden Cumartesi günü kuyumcular açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Cumartesi günü kuyumcular açık mı? Cumartesi günü kuyumcular çalışıyor mu?

Cumartesi günü kuyumcular açık mı? Sorusu hafta sonunun gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen Cumartesi günü kuyumcular çalışıyor mu? Sorusunu yanıtladık. İşletme sahipleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren kuyumcuların açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Peki, Cumartesi günü kuyumcular açık mı? Cumartesi günü kuyumcular çalışıyor mu?

CUMARTESİ GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan (devlet altınları gibi) eserlere (kuyum) dönüştürülmesi sanatıdır. Bu eserlerin ticareti de kuyumculuk olarak adlandırılır.

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. Bu durum kuyumcular arasında ve özel günlerde farklılık gösterebilmektedir.

Sabah Açılış Saati: 07:00

Akşam Kapanış Saati: 20:00