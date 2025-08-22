Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü saat kaça kadar kargo dağıtımı var?

2025 yılı itibarıyla kargo şirketlerinin çalışma saatleri, özellikle internetten alışveriş yapan ya da kargo göndermek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle hafta sonu teslimat ihtiyacı duyan bireyler, kargo firmalarının cumartesi günleri açık olup olmadığını ve hangi saatler arasında hizmet verdiklerini merak ediyor.

PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.