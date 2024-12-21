Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı (20.00)
ATV: Can Borcu (20.00)
Kanal D: Yalan (20.00)
Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)
NOW TV: Şevkat Yerimdar Özel (20.00)
Star TV: Sahipsizler (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 ARALIK
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05.05 Hayallerinin Peşinde
05.50 Yeditepe İstanbul