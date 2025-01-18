Cumartesi günü hangi diziler var? 18 Ocak Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: Can Borcu
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: dizi yok
NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 OCAK
11.00 Yaşam Başka Yerde
12.00 Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü"
14.05 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.00 Ufkun Ötesinde
01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04.05 Beni Böyle Sev