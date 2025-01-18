Cumartesi günü hangi diziler var? 18 Ocak Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Can Borcu

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 OCAK

11.00 Yaşam Başka Yerde

12.00 Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü"

14.05 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.00 Ufkun Ötesinde

01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04.05 Beni Böyle Sev