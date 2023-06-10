Cumartesi günü eczaneye ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından Cumartesi günü eczaneler açık mı? Sorusu merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde bu soruya yanıt arıyor. Peki, Cumartesi günü eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Eczaneler hafta sonu açık mı?

Sağlık açısından önemli bir yere sahip olan eczanelerin Cumartesi günü hizmet verip, vermediği merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Hepimiz zaman zaman sağlık sorunlarıyla karşılaşırız ve ihtiyaç duyduğumuz ilaçları temin etmek için eczanelere başvururuz. Peki, Cumartesi günü eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Eczaneler hafta sonu açık mı?

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri dahilinde yani belirtmek gerekirse 09.00 ile 19.00 saatleri içerisinde hizmet vermektedirler.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar. Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

NÖBETCİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Hafta sonu eczane çalışma saatleri, cumartesi günleri için hafta içi ile aynıdır. Ancak acil durumlar için nöbetçi eczaneler kararlaştırılan saatlerde hizmet sunmaya devam eder. Pazar günü açık olan eczaneler ise internet üzerinden il, ilçe veya mahalle ismi yazılarak aranabilir. İnternet üzerinden ulaşılan eczanelerin bilgileri arasında açık olup olmadıkları da belirtilir. Bununla birlikte nöbetçi eczaneler için kullanılan resmi siteden de kolaylıkla bölgede hizmet sunan açık eczanelere ulaşılabilir.