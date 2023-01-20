Hafta sonu özellikle Cumartesi günleri eczaneden ilaç almak isteyen vatandaşlar, Cumartesi günleri eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu eczaneler açık oluyor mu? Cumartesi eczaneler kaça kadar açık? araştırması yapıyor. Peki, cumartesi günü eczaneler açık mı? Cumartesi nöbetçi eczane mi çalışıyor? İşte detaylar...

Cumartesi ve pazar günleri eczaneler açık mı kapalı mı? hafta sonu öncesi merak edilen konular arasında geliyor. Normalde eczaneler resmi tatiller ve pazar günleri dışında açık. Fakat yine de cumartesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor merak ediliyor. Ayrıntılar sizlerle...

CUMARTESİ GÜNLERİ ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

Eczaneler cumartesi günleri açıktır. Eczaneler sadece resmi tatillerde ve pazar günleri kapalı olmaktadır. Haliyle Cumartesi günleri eczaneler açıktır.

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler sabah saat 09.00 'da açılıyor ve akşam saat 19:00'da kapanıyor.

ECZANELER CUMARTESİ SAAT KAÇTA AÇILIR?

Eczaneler hafta içi olduğu gibi Cumartesi günleri de sabah saat 09:00 'da açılmaktadır.

ECZANELER CUMARTESİ SAAT KAÇTA KAPANIR?

Eczaneler hafta içi olduğu gibi Cumartesi günleri de akşam saat 19:00 'da kapanmaktadır.